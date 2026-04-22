В 2026 году в Калининграде планируют выпустить 3,5 тысячи электромобилей «Амбер Авто»

Машины производят на заводе «Автотор».

В 2026 году в Калининграде планируют выпустить 3,5 тысячи электромобилей «Амбер Авто» А5. Об этом сообщил представитель завода «Автотор» Дмитрий Степин на заседании в Калининградской торгово-промышленной палате.

«В Калининграде очень хорошо знают нашу продукцию. В регионе эксплуатируются порядка 450 электромобилей выпуска 2024−2025 годов физлицами, такси и каршерингом. “Амбер Авто” А5 хорошо зарекомендовал себя в Калининграде. В текущем году запланировано производство порядка 3,5 тысячи таких машин», — цитирует Степина «Интерфакс».

Ранее сообщали, что за два года в Калининграде выпустили 1300 электромобилей «Амбер Авто». В 2024-м завод передал 50 седанов в таксопарк. Также машины используют в каршеринге. «Этот опыт показывает, что высоколокализованный электротранспорт — идеальное решение для такси будущего, и мы готовы масштабировать этот проект на другие регионы», — отмечали в пресс-службе холдинга.

«‎Автотор» выпустил первые электрокары «‎Амбер Авто» А5 в конце 2023 года. Их начали продавать в Калининградской области в феврале 2024-го. Стоимость машин начинается от 2 225 000 рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше