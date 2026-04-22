В 2026 году в Калининграде планируют выпустить 3,5 тысячи электромобилей «Амбер Авто»

Ранее сообщали, что за два года в Калининграде выпустили 1300 электромобилей «Амбер Авто». В 2024-м завод передал 50 седанов в таксопарк. Также машины используют в каршеринге. «Этот опыт показывает, что высоколокализованный электротранспорт — идеальное решение для такси будущего, и мы готовы масштабировать этот проект на другие регионы», — отмечали в пресс-службе холдинга.