Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарколог Калюжная рассказала, чем болеют любители вейпов и электронных сигарет

Врач — психиатр-нарколог Мария Калюжная рассказала, чем болеют любители вейпов и электронных сигарет. Она отметила, что один из недугов — болезнь EVALI.

По ее словам, это вэйп-ассоциированная легочная патология, которую впервые выявили в 2019 году. Эффективного лечения от нее нет.

— Помимо того что от нее высокая смертность, у пострадавших еще повышается риск развития астмы (на 30 процентов) и хронической обструктивной болезни легких (на 75 процентов). Причина: химические вещества в аэрозолях вызывают воспаление и повреждают дыхательные пути, — отметила Калюжная в беседе с Lenta.ru.

Она отметила, что несмотря на низкий уровень продуктов горения в вейпах, они все равно влияют на сердце и сосуды.

Девушка из Великобритании в 22 года столкнулась с рецидивом рака легких — спустя семь лет после начала курения электронных сигарет. Она начала пользоваться вейпами в 15 лет, и врачи предполагают, что ей осталось жить около 18 месяцев.

Как электронные сигареты влияют на развитие рака, означает ли это, что они вреднее сигарет и что еще может привести к раку гортани, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.