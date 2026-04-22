Нарколог Калюжная рассказала, чем болеют любители вейпов и электронных сигарет

Врач — психиатр-нарколог Мария Калюжная рассказала, чем болеют любители вейпов и электронных сигарет. Она отметила, что один из недугов — болезнь EVALI.
По ее словам, это вэйп-ассоциированная легочная патология, которую впервые выявили в 2019 году. Эффективного лечения от нее нет.
— Помимо того что от нее высокая смертность, у пострадавших еще повышается риск развития астмы (на 30 процентов) и хронической обструктивной болезни легких (на 75 процентов). Причина: химические вещества в аэрозолях вызывают воспаление и повреждают дыхательные пути, — отметила Калюжная в беседе с Lenta.ru.
Она отметила, что несмотря на низкий уровень продуктов горения в вейпах, они все равно влияют на сердце и сосуды.
Девушка из Великобритании в 22 года столкнулась с рецидивом рака легких — спустя семь лет после начала курения электронных сигарет. Она начала пользоваться вейпами в 15 лет, и врачи предполагают, что ей осталось жить около 18 месяцев.
Как электронные сигареты влияют на развитие рака, означает ли это, что они вреднее сигарет и что еще может привести к раку гортани, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.