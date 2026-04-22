Юрист Павлова рассказала, что грозит водителю за сбитого голубя

Водителя, сбившего голубя, могут оштрафовать на 600 рублей. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.
Эксперт уточнила, что голубь относится к охотничьим ресурсам. При этом правило действует и в случае наезда на стаю: каждую особь рассматривают как отдельный объект причиненного вреда, из-за чего итоговая сумма может возрасти.
Павлова добавила, что наезд на голубя квалифицируется как ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя. Если факт оставления будет установлен, водителю может грозить лишение прав или административный арест.
— Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей, — заявила юрист в беседе с РИА Новости.
Многие россияне часто сами привлекают голубей на жилые территории, подкармливая птиц во дворах домов. Юрист Ольга Ошкина предупредила: гражданам за это может грозить штраф до трех тысяч рублей. Массовое скопление птиц нарушает СанПиН, повышает риск инфекций, загрязняет территорию и привлекает грызунов, а также портит машины, лавочки и детские площадки.