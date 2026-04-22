Юрист Павлова рассказала, что грозит водителю за сбитого голубя

Многие россияне часто сами привлекают голубей на жилые территории, подкармливая птиц во дворах домов. Юрист Ольга Ошкина предупредила: гражданам за это может грозить штраф до трех тысяч рублей. Массовое скопление птиц нарушает СанПиН, повышает риск инфекций, загрязняет территорию и привлекает грызунов, а также портит машины, лавочки и детские площадки.