В Хабаровском крае застройщиков обяжут строить школы и детсады

В правительстве Хабаровского края обсудили реализацию механизма комплексного развития территорий. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, сегодня в регионе реализуется 43 соглашения о КРТ, из них 28 — в Хабаровске. Градостроительный потенциал составляет свыше 3,8 миллиона квадратных метров жилья. Однако, как отметил председатель Законодательной думы Николай Шевцов, на 43 договора запланировано всего 13 социальных объектов.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул необходимость системного подхода к социальной нагрузке застройщиков. «Вопрос, который больше всего беспокоит наших людей, — это реальная реализация механизма комплексного развития территории. Комплексное развитие — это не только квартиры построить. Это детские сады, поликлиники, школы. Программы КРТ должны сочетать и выгоду для бизнеса, и удобства для людей», — заявил глава региона.
Министр строительства края Александр Мелихов доложил, что в рамках КРТ предусмотрено строительство шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи, благоустройство общественных пространств. За счёт инвестора в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске появится школа на 1100 мест, будет расселено и снесено 50 аварийных многоквартирных домов.
Губернатор поручил подготовить нормативно-правовую базу, регламентирующую социальную нагрузку застройщиков. «Должна быть норма. И эта норма должна действовать», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Также главам муниципалитетов поручено активнее выявлять территории для возведения социальных объектов, при необходимости край будет изымать неиспользуемые участки.
