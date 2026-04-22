9 открыток к праздникам 22 апреля

В последнюю среду полный недели апреля, которая в 2026 году выпадает на 22 апреля, офисные работники по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — Международный день секретаря. Праздник зародился в США в 1952 году как важное напоминание о важности этой профессии. Однако с 2000 года все стали звать его «День профессиональных административных работников», чтобы охватить всё более широкий круг офисных специальностей.