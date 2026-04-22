9 открыток к праздникам 22 апреля

22 апреля — день, когда в календаре встретились древнее почитание воды, глобальная забота об экологии, уважение к офисным профессионалам и сама планета как живое существо. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к четырём праздникам уходящего апреля, чтобы вы могли почтить традиции предков, поддержать экологические инициативы или поблагодарить своих помощников в офисе.
День родников и ключей (Вадим Ключник).
22 апреля в народном календаре называют Вадимом Ключником — днём, когда земля «отмыкает» подземные родники после зимнего сна, а вода в них становится особенно чистой и целебной. Самый фундамент праздника составляет переплетение древних славянских верований с почитанием святого Вадима Персидского, который в IV веке основал монастырь в пустыне и принял мученическую смерть за веру.
Традиционно в этот день крестьяне шли к источникам, чистили их от зимнего сора, приговаривая: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние», умывались родниковой водой и набирали её для питья, веря, что она дарует здоровье.
Международный день Матери-Земли.
22 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днём Матери-Земли — праздником, который подчёркивает неразрывную связь человека с планетой и всеми живыми существами. В 2009 году этот день официально учредили по инициативе Боливии, а в 2010 году впервые отпраздновали.
В этот день по всему миру проходят субботники, акции по посадке деревьев, просветительские лекции и флешмобы, призывающие к отказу от пластика и переходу на устойчивое развитие.
Международный день секретаря (День административных профессионалов).
В последнюю среду полный недели апреля, которая в 2026 году выпадает на 22 апреля, офисные работники по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — Международный день секретаря. Праздник зародился в США в 1952 году как важное напоминание о важности этой профессии. Однако с 2000 года все стали звать его «День профессиональных административных работников», чтобы охватить всё более широкий круг офисных специальностей.
Традиционно в этот день руководители освобождают помощников от рутинной работы, дарят цветы, конфеты и организуют праздничные обеды в их честь.