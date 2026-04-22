Около 7 тысяч участников собрал форум «Малая родина — сила России» в Москве

В Национальном центре «Россия» во вторник, 21 апреля, начал работу III Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». В мероприятии участвуют около 7 тысяч представителей муниципалитетов, органов власти и более 60 зарубежных делегатов.
Мероприятие проводится по поручению президента России. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.
Форум открылся церемонией вручения государственных наград представителям муниципального сообщества. Первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко подчеркнул значимость местного самоуправления в достижении национальных целей. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель ВПП «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих и призвал участников форума включиться в формирование новой Народной программы, в том числе через инициативы по поддержке ветеранов СВО.
Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что сегодня выстраивается технология донесения проблем муниципалитетов.
«Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться в селе, развивали малую родину. ВАРМСУ в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения с мест до федерального центра. Благодаря таким проектам сельские территории получают новые возможности для развития, а жители — более комфортные условия для жизни», — заявила она.
Одним из ключевых итогов дня стало подписание соглашения между фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ о создании муниципальных филиалов фонда для системной поддержки ветеранов СВО и их семей.
Также прошел Форум городов-побратимов с участием зарубежных делегаций, где обсуждалось развитие межмуниципального сотрудничества. Культурной частью программы стал фестиваль «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России.
Работу форума продолжила церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». В число победителей вошёл проект председателя Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова «Единство — путь к Победе». С успехом нижегородца поздравил губернатор Глеб Никитин в своём канале в МАХ.
«Благодаря патриотическому проекту Евгения Чинцова несколько тысяч школьников прошли по интереснейшему тематическому маршруту вместе с учителями истории, которые примерили на себя роль экскурсоводов. Восьмиклассники познакомились с великими подвигами нижегородцев — от ополчения 1612 года до специальной военной операции. Знакомые улицы Нижнего стали живым учебником, рассказавшим о пути воинской славы», — рассказал глава региона.
