Вода в трех реках Волгоградской области опасно поднялась

В Волгоградской области превышена отметка выхода воды на пойму в реках в районе пяти населенных пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в частности, эти явления зафиксированы на реках Волга в Волгограде, в Светлом Яре, в Ахтубе в Ленинске и Средней Ахтубе, а также на Дону около станицы Новогригорьевская.