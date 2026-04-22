Антитеррористические учения прошли в нижегородских школах 21 апреля

В Нижегородской области 21 апреля прошли всероссийские антитеррористические учения, к которым привлекли порядка двух тысяч образовательных учреждений — детские сады, школы, колледжи и детские оздоровительные лагеря. Главная цель была отработать действия персонала, охраны и учащихся по инструкциям на случай террористической угрозы, рассказали в региональном министерстве образования.