Антитеррористические учения прошли в нижегородских школах 21 апреля

В Нижегородской области 21 апреля прошли всероссийские антитеррористические учения, к которым привлекли порядка двух тысяч образовательных учреждений — детские сады, школы, колледжи и детские оздоровительные лагеря. Главная цель была отработать действия персонала, охраны и учащихся по инструкциям на случай террористической угрозы, рассказали в региональном министерстве образования.
Программа включала теоретическую подготовку с инструктажами и изучением алгоритмов, практические тренировки по разным сценариям и отработку взаимодействия с оперативными службами — ФСБ, Росгвардией, МВД и МЧС. Также проверили системы оповещения, тревожную сигнализацию, пути эвакуации и средства пожаротушения.
Участники отрабатывали эвакуацию с последующей перекличкой, оказание первой медицинской помощи и психологическую подготовку. По итогам учений проведут детальный анализ результатов, а в ближайшее время запланировано совещание с начальниками управлений образования муниципалитетов, где обсудят дальнейшие меры по повышению антитеррористической защищённости школ и детских садов.