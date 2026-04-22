Антитеррористические учения прошли в нижегородских школах 21 апреля

Ученики и персонал отрабатывали различные сценарии.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области 21 апреля прошли всероссийские антитеррористические учения, к которым привлекли порядка двух тысяч образовательных учреждений — детские сады, школы, колледжи и детские оздоровительные лагеря. Главная цель была отработать действия персонала, охраны и учащихся по инструкциям на случай террористической угрозы, рассказали в региональном министерстве образования.

Программа включала теоретическую подготовку с инструктажами и изучением алгоритмов, практические тренировки по разным сценариям и отработку взаимодействия с оперативными службами — ФСБ, Росгвардией, МВД и МЧС. Также проверили системы оповещения, тревожную сигнализацию, пути эвакуации и средства пожаротушения.

Участники отрабатывали эвакуацию с последующей перекличкой, оказание первой медицинской помощи и психологическую подготовку. По итогам учений проведут детальный анализ результатов, а в ближайшее время запланировано совещание с начальниками управлений образования муниципалитетов, где обсудят дальнейшие меры по повышению антитеррористической защищённости школ и детских садов.