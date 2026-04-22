ЖКХ Минска объяснило, откуда берется сумма в графе пеня в жировке

Минское городское жилищное хозяйство объяснило, откуда берется сумма в графе пеня в жировке. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Жительница Минска опубликовала в сети видео, попросив объяснить появление суммы в графе пеня в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. По словам женщины, все платежи она осуществляла вовремя и в полном объеме:
— Обратите внимание, пеня на 31 марта 2026 года составляет 13,50 рубля. Кто-нибудь мне может объяснить, с чего эта пеня?
Минчанка обращалась по данному вопросом в расчетно-справочный центр. Но, как она утверждает, ей там ничего не объяснили, и проблема осталась нерешенной.
В ЖКХ Минска отреагировали на видео и пояснили, что указанная ситуация могла возникнуть, если в лицевом был перерасчет (к примеру, за воду), и произошла несвоевременная оплата.
«Отрицательное сальдо ввиду перерасчета в автоматизированной информационной системе не дает должным образом распределить деньги. При этом в извещении есть и пеня, и переходящее сальдо в равной сумме, то есть излишне ничего не начисляется», — пояснили специалисты.
Указанную ситуацию можно исправить только вручную. Минчанке посоветовали обратиться в расчетно-справочный центр по месту жительства либо позвонить в рабочие дни по указанному номеру: +375 17 215 — 88 — 88.