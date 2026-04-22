В Перми вынесли приговор телефонным мошенникам

Как установило следствие, осенью 2024 года злоумышленники арендовали в Перми квартиру, в которой установили компьютерную технику и программное обеспечение, позволяющее удаленно ею управлять. Соучастники также приобрели сим-карты операторов сотовой связи, зарегистрированные на других лиц. Используя данное оборудование, члены преступной группы созванивались с жителями Омской, Амурской областей, Красноярского и Пермского краев и, вводя в заблуждение, похищали их личные данные и деньги. Жертвами преступлений стали шесть человек.