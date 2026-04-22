Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Нижний Новгород одной из опорных баз России

Владимир Путин выразил признательность Евгению Чинцову за его деятельность и просил передать наилучшие пожелания всем членам Гордумы.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин охарактеризовал Нижний Новгород как один из ключевых центров России. Это заявление было озвучено 21 апреля в ходе диалога с муниципальными представителями, как указывает официальная веб-страница лидера страны.

Стоит отметить, что Нижний Новгород на этой встрече председатель городской Думы Евгений Чинцов. Он имел возможность обсудить с президентом вопросы, касающиеся оказания помощи участникам специальной военной операции.

Владимир Путин выразил признательность Евгению Чинцову за его деятельность и просил передать наилучшие пожелания всем членам Гордумы.

«Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России», — подчеркнул президент.

Ранее президент России вызывал к себе нижегородского губернатора Глеба Никитина.