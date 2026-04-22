Путин назвал Нижний Новгород одной из опорных баз России

Верховный главнокомандующий Владимир Путин охарактеризовал Нижний Новгород как один из ключевых центров России. Это заявление было озвучено 21 апреля в ходе диалога с муниципальными представителями, как указывает официальная веб-страница лидера страны.
Стоит отметить, что Нижний Новгород на этой встрече председатель городской Думы Евгений Чинцов. Он имел возможность обсудить с президентом вопросы, касающиеся оказания помощи участникам специальной военной операции.
Владимир Путин выразил признательность Евгению Чинцову за его деятельность и просил передать наилучшие пожелания всем членам Гордумы.
«Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России», — подчеркнул президент.
Ранее президент России вызывал к себе нижегородского губернатора Глеба Никитина.