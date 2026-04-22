Норильчанин перевел мошенникам свыше 2,5 млн рублей (видео)

Полицейские Красноярского края расследуют уголовное дело о крупном дистанционном мошенничестве, в результате которого 57-летний житель Норильска лишился более 2,5 миллионов рублей.
Установлено, что злоумышленники, выдавая себя за представителей силовых структур, государственных и банковских учреждений, убедили мужчину в том, что он стал жертвой аферистов, и обманным путем заставили его перевести деньги через банкоматы и платежные системы.
«Потерпевший в течение месяца послушно отправлял денежные средства, включая личные накопления и сбережения, полученные от продажи автомобиля», — рассказали в ГУ МВД.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и личности злоумышленников.
