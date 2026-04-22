«АртМарш» — присоединяйся к увлекательному путешествию по частным коллекциям искусства России и мира

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 апреля Обществено-культурный центр «Башня» приглашает на увлекательную интеллектуально-развлекательную командную игру — «АртМарш». Организаторы ждут всех, кто любит странствовать со смыслом, в веселой компании и по пути с искусством.
Автор и ведущий игры — Светлана Рубашкина, историк, исследователь феномена арт-коллекционирования Светлана Рубашкина.
Вместе с ней участники погрузятся в увлекательное путешествие по частным коллекциям искусства России и мира — музеям, галереям и культурным пространствам, получают знания о российских и зарубежных культурных институциях и открытых для публики.
Одна из целей «АртМарш» — это развитие социальных коммуникаций, работа в команде. Выполняя командные творческие задания важно не только знать, но и слышать друг друга, уметь договариваться и мыслить нестандартно.
Участвовать в игре одновременно могут от 9 до 20 человек: от 2 до 5 команд по 3−4 человека в команде.
Попробовать свои силы могут участники от 18 лет, студенты и специалисты любых профессий — интересующиеся искусством, открытые новому знанию и позитивному общению, те кто любят играть в умные/веселые игры.
Все, кто придет 23го апреля в 18 часов в ОКЦ «Башня» получают новые знания о частных коллекциях произведений искусства, открытых для публики в России и за рубежом; о художественных направлениях и произведениях искусства, представленных в этих собраниях. А также повысят свои коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект.
Мероприятие бесплатное, но требует предварительной регистрации.
18+