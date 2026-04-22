В Хабаровске утренний гололёд стал причиной ДТП на Амурском мосту

В Хабаровске утром 22 апреля на участке федеральной трассы «Чита — Хабаровск» в районе Амурского моста произошло дорожно-транспортное происшествие — сообщает hab.aif.ru.
Авария случилась около 06:10. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Dongfeng GX с прицепом двигался в сторону Еврейской автономной области.
На скользком участке дороги он не справился с управлением, после чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Toyota Rush, прокомментировала старший инспектор отделения по пропаганде отдела Госавтоинспекции МВД России по городу Хабаровску капитан полиции Яна Степанова.
Обстоятельства происшествия уточняются. Пострадал пассажир автомобиля Toyota Rush..