Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске завершилась Студенческая весна-2026

В Хабаровске студенты показали таланты на фестивале Студвесна.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске состоялся гала-концерт, завершивший XXXII Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна — 2026». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Фестиваль объединил более 700 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Участники соревновались в направлениях: медиа, мода, театр, танцы, вокал, инструментальное направление, оригинальный жанр и конкурс студенческих театров. Также к очной защите было допущено 94 научных проекта. Мероприятие прошло в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети» и было приурочено к Году единства народов России и 105-летию комсомольского движения в регионе.

Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов обратился к участникам: «“Студенческая весна” — это фундамент наших традиций, который вы ежегодно укрепляете своей энергией и новыми смыслами. Награда, которую вы получаете сегодня, — это прежде всего общественное признание, которое останется с вами на всю жизнь».

Председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева отметила преемственность поколений: «Если у наших предшественников были всесоюзные ударные стройки, то у нынешнего поколения — масштабные объекты Российских студенческих отрядов».

Тихоокеанский государственный университет завоевал Гран-при в номинациях «Оригинальный жанр», «Вокальное направление», «Танцевальное направление» и «Театральное направление». Дальневосточный государственный университет путей сообщения получил высшие награды в номинациях «Студенческий театр», «Мода» и «Медиа». Среди учреждений среднего профобразования в вокале победила Полина Де-Колядо из Хабаровского педагогического колледжа. Победители представят край на всероссийском фестивале в Красноярске и Хабаровске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru