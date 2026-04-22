В Хабаровске завершилась Студенческая весна-2026

В Хабаровске состоялся гала-концерт, завершивший XXXII Хабаровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна — 2026». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Фестиваль объединил более 700 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Участники соревновались в направлениях: медиа, мода, театр, танцы, вокал, инструментальное направление, оригинальный жанр и конкурс студенческих театров. Также к очной защите было допущено 94 научных проекта. Мероприятие прошло в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети» и было приурочено к Году единства народов России и 105-летию комсомольского движения в регионе.
Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов обратился к участникам: «“Студенческая весна” — это фундамент наших традиций, который вы ежегодно укрепляете своей энергией и новыми смыслами. Награда, которую вы получаете сегодня, — это прежде всего общественное признание, которое останется с вами на всю жизнь».
Председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева отметила преемственность поколений: «Если у наших предшественников были всесоюзные ударные стройки, то у нынешнего поколения — масштабные объекты Российских студенческих отрядов».
Тихоокеанский государственный университет завоевал Гран-при в номинациях «Оригинальный жанр», «Вокальное направление», «Танцевальное направление» и «Театральное направление». Дальневосточный государственный университет путей сообщения получил высшие награды в номинациях «Студенческий театр», «Мода» и «Медиа». Среди учреждений среднего профобразования в вокале победила Полина Де-Колядо из Хабаровского педагогического колледжа. Победители представят край на всероссийском фестивале в Красноярске и Хабаровске.
