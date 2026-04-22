Создана сверхпрочная керамика для использования в экстремальных условиях

Для повышения прочности керамики, как отмечается, специалисты НИТУ МИСИС совместно с учеными Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А. Г. Мержанова РАН реализовали новую технологию получения двухфазной высокоэнтропийной карбид-боридной керамики. Методика позволяет формировать композит, в котором два различных типа твердых фаз равномерно распределяются на микроуровне. Уточняется, что полученные образцы показали повышенную плотность и однородность структуры, улучшенную твердость — 22 гигапаскаля и ударную вязкость — 5,6 мегапаскаля. Для сравнения, у однофазного высокоэнтропийного композита показатели равны 18,8 гигапаскаля и 4,2 мегапаскаля соответственно.