Юрист рассказал о наказании для водителей за наезд на голубя

Инцидент также могут квалифицировать как ДТП.

Источник: Клопс.ru

Водителю, сбившему голубя, может грозить штраф в размере 600 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Юлия Павлова.

По её словам, голуби относятся к охотничьим ресурсам, а за их уничтожение предусмотрена фиксированная такса — 600 рублей. Павлова уточнила, что если речь идёт о наезде на стаю птиц, сумма штрафа может увеличиться, поскольку каждое животное учитывается отдельно.

Кроме того, подобный инцидент считается дорожно-транспортным происшествием. Водителю нельзя покидать место случившегося — в противном случае ему может грозить лишение прав или административный арест.