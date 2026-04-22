«Находятся на грани краха»: Трамп высказался о ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп рассказал о ситуации в Иране. Лидер Белого дома подчеркнул, что якобы исламское государство находится на грани финансового краха. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети X.
«Иран находится на грани финансового краха! Они требуют немедленного открытия Ормузского пролива — испытывают острую нехватку денег! Теряют 500 миллионов долларов в день. Военные и полиция жалуются на невыплату зарплаты. SOS», — говорится в сообщении американского президента.
Ранее KP.RU сообщил, что США продлили режим прекращения огня с Ираном. Вашингтон нацелен добиться мирного урегулирования в регионе, но только на своих условиях. Из-за этого ВС США блокировали Ормузский пролив. Но Иран не устраивает временное перемирие, Тегеран хочет получить стабильный мир в регионе с гарантиями безопасности для себя.