Синоптик Макарова рассказала, стоит ли верить приметам о погоде

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что погодные приметы имеют низкую оправдываемость.
По ее словам, точность таких наблюдений составляет около 37−50 процентов и зависит от региона, где они были сформированы. Она отметила, что в прошлом отсутствие технологий вынуждало людей опираться на подобные признаки.
Макарова добавила, что даже в библиотеке Гидрометцентра есть сборники с приметами, однако они не всегда подтверждаются. В отличие от них, как подчеркнула синоптик, современные научные прогнозы являются более надежными, передает РИА Новости.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что в конце недели в Московском регионе ожидается похолодание и пониженное атмосферное давление. Она добавила, что во второй половине недели циклон принесет дожди и снижение температуры. В начале выходных сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками.
Устойчивого тепла в Москве в ближайшее время не предвидится, при этом осадки различного характера будут идти до конца недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, пасмурная погода в столичном регионе будет сохраняться до конца недели.