Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя перед майскими праздниками

Следующая рабочая неделя будет короткой для нижегородцев и их соотечественников в преддверии майских праздников. Трудиться нужно будет всего четыре дня — с 27 по 30 апреля. Производственный календарь опубликован на сайте Госдумы.
Мини-отпуск ждет нижегородцев с 1 по 3 мая. Напомним, что начало следующего месяца порадует граждан двумя блоками длинных выходных. Первый — приурочен к Празднику Весны и Труда, а второй — с 9 по 11 мая — ко Дню Победы. Между ними предусмотрена пятидневная рабочая неделя.
