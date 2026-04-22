Ростовская область расширяет партнёрство с Узбекистаном

Ростовская область расширяет деловые связи с Узбекистаном. Новые соглашения заключили в Ташкенте на промышленной выставке, сообщили в правительстве донского региона.
Главный итогом визита визита стала договорённость между компанией «СКАТ ТЕХНО» и узбекским предприятием «ВИДКОМ» о запуске совместного производства. Документ подписали в присутствии статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова и замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева.
Партнёры планируют нарастить выпуск систем бесперебойного питания, видеонаблюдения и охранно-пожарной техники для местных предприятий.
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, который возглавляет региональную делегацию, назвал соглашение шагом к укреплению технологического суверенитета.