40 БПЛА сбили над Воронежской областью в ночь на 22 апреля

В ночь на 22 апреля в четырех муниципалитетах Воронежской области звучали тревожные сирены. Угрозу непосредственного удара дронов в Борисоглебске, Богучаре, Бутурлиновке, Россоши сняли в 1.29. Опасность налета вражеских беспилотников продлилась в регионе девять часов: ее объявили в 20.42 вторника и отменили в 5.41 среды.
— ПВО сбили над одним городом и пятью районами Воронежской области 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, — сообщил губернатор Александр Гусев.
