Эксперт Щербаченко: мошеннические QR-коды — это способ украсть личные данные пользователя

QR-коды, которые мошенники присылают пользователям, опасны тем, что внутри может оказаться фишинговая ссылка — она замаскирована под популярный сайт. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
Если на таком сайте ввести персональные данные, мошенники их сразу получат и смогут использовать в корыстных целях. Кроме того, при переходе по такому коду может загрузиться вредоносная программа, в результате управление гаджетом может быть потеряно.
Эксперт советует пользователям использовать специальные приложения для сканирования.
«Многие из них проверяют ссылки перед открытием. После сканирования проанализируйте адрес ссылки. Лучше сразу не переходить по ней. Используйте антивирус — он поможет автоматически проверять безопасность ссылок. Изучайте сам QR-код: если он нанесён поверх другого, его не стоит даже сканировать», — заключил эксперт.