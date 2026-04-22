Рейсы задерживаются в аэропорту Волгограда после снятия ограничений

Самолет из Шарм-Эль-Шейха сел на запасном аэродроме в Казахстане.

Источник: Комсомольская правда

Самолет из Шарм-Эль-Шейха ушел на запасной аэродром в Атырау из-за закрытия воздушного пространства в Волгограде. Ночью в регионе была объявлена беспилотная опасность, ПВО отражали атаку БПЛА, Росавиация вводила ограничения на полеты. Сейчас небо открыто, но на табло аэропорта «Сталинград» задержки — как минимум четыре рейса выбились из расписания.

Египетский борт прилетит в Волгоград из казахстанского Атырау позже, и позже вернется назад в Египет. Также задерживается прибытие утреннего рейса «Аэрофлота» из Москвы и в Москву.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше