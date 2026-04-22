В Красноярском крае развивают новые форматы социальной поддержки

В Красноярском крае будут расширять внедрение новых форматов социальной поддержки населения. Накануне спикер краевого парламента Алексей Додатко и председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного Собрания Илья Зайцев посетили семейный МФЦ в Октябрьском районе Красноярска.
Работать центр начал в конце 2025 года и стал первым в крае «Семейным МФЦ». В учреждении есть отделения для первичного приема семей, экстренной психологической помощи и реагирования; оказания социальных услуг и сопровождения. Для решения проблем семей приезжают мобильные бригады, в центре организуют площадки социально полезной занятости «Трудовые мастерские». Опыт оказался успешным, поэтому его решили тиражировать — в скором времени подобный центр откроется в Назарове.
Илья Зайцев подчеркнул: «Наша задача — максимально снизить нагрузку на получателей и упростить процедуру получения социальной помощи. Сейчас для получения выплаты на ребенка школьного возраста достаточно поставить галочку на сайте Госуслуг. Слоган “Забота о каждом” законодательно включает внимание к пожилым людям, к многодетным семьям, детям с ВИЧ-инфекцией, поддержку инвалидов по зрению в части выплат на содержание собак-поводырей. Мы гордимся этими инициативами, которые нашли свое отражение и на федеральном уровне. Логика помощи меняется, система идет к людям сама, понимая, когда нужно поддержать и помочь».
Министр социальной политики края Ирина Пастухова рассказала, что различные виды социальной помощи в крае получает 1,4 млн человек — это каждый второй житель региона. Сейчас в отрасли работают 206 организаций социального обслуживания населения. Активно развивается взаимодействие с НКО, к работе привлечено 83 некоммерческих организаций, за пять лет их число удвоилось. Ежегодно в учреждениях социального обслуживания населения получают услуги более 240 тыс. нуждающихся граждан, более 10 тыс. человек из их числа проживают в стационарных учреждениях.
Защита семей — приоритет социальной службы, получателями льгот являются более 60% семей с детьми, для них предусмотрено около 30 мер социальной поддержки. Также развиваются новые формы работы. Семьи могут рассчитывать на проактивный формат предоставления льгот, услуги социальных нянь, пункты проката товаров для детей первого и второго года жизни. Введен «семейный график» работы учреждений, с которым родителям с детьми комфортно получать услуги.
С 2021 года в крае действует государственная социальная помощь на основании социального контракта. Цель услуги — помочь семье преодолеть трудную жизненную ситуацию. Заключая социальный контракт на индивидуальную предпринимательскую деятельность или ведение личного подсобного хозяйства, граждане получают выплаты до 350 тыс. рублей. С начала действия данной меры заключено около 38 тыс. социальных контрактов, благодаря которым более 70% обратившихся семей улучшили свое материальное положение.
При этом особое внимание уделяют поддержке участников СВО и членам их семей. Для этой категории краевым законодательством установлено около 40 мер поддержки. У каждой семьи есть социальный паспорт, закреплен специалист социальной защиты. Работа с семьями продолжается, перечень мер социальной поддержки актуализируется, вводятся дополнительные наиболее востребованные меры социальной поддержки.
Алексей Додатко высоко оценил результаты работы: «Мы гордимся системой социальной защиты, не только по объёмам средств и развитию инфраструктуры, но и внедрению передовых практик работы. Это действенный ключевой инструмент решения важнейших государственных задач в сфере демографии, реализации программ активного долголетия, поддержки семей участников СВО. Форматы, созданные в регионе, впоследствии применяются уже в масштабах всей страны».