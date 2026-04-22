В Красноярском крае развивают новые форматы социальной поддержки

Илья Зайцев подчеркнул: «Наша задача — максимально снизить нагрузку на получателей и упростить процедуру получения социальной помощи. Сейчас для получения выплаты на ребенка школьного возраста достаточно поставить галочку на сайте Госуслуг. Слоган “Забота о каждом” законодательно включает внимание к пожилым людям, к многодетным семьям, детям с ВИЧ-инфекцией, поддержку инвалидов по зрению в части выплат на содержание собак-поводырей. Мы гордимся этими инициативами, которые нашли свое отражение и на федеральном уровне. Логика помощи меняется, система идет к людям сама, понимая, когда нужно поддержать и помочь».