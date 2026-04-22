ВСУ атаковали Курск: 36 человек эвакуировали из поврежденного беспилотником дома

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что Курский областной суд признал жителя Свердловской области 1985 года рождения виновным в госизмене и назначил ему 19 лет колонии строгого режима, установив, что мужчина приехал в регион, чтобы шпионить в пользу украинской разведки и передавать координаты для нанесения ударов БПЛА.