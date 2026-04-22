С Юрия Дудя* принудительно взыскали штраф в 60 тысяч рублей: в чем провинился беглый блогер

Служба приставов принудительно взыскала с блогера-иноагента Юрия Дудя* более 60 тысяч рублей штрафов, в том числе за отсутствие плашки иноагента. Об этом со ссылкой на материалы ФССП сообщает РИА Новости.
Отмечается, что иноагент остался должен еще восемь тысяч рублей.
Недавно юрист рассказал, что блогеру Юрию Дудю* может грозить пожизненный срок в России. Причиной стало его интервью с лидером террористического «Русского добровольческого корпуса»** Денисом Капустиным***.
До этого сообщалось, что блогер Юрий Дудь* может стать фигурантом уголовного дела из-за того, что нарушает правила деятельности иноагента.
Также стало известно, что видеоконтент Дудя* и Моргенштерна* оплачивала украино-израильская компания Yoola Labs Ltd.
*Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
*** Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.