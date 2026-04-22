В районе Лазо иностранец попытался подкупить полицейских за 100 тысяч

Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола по ст.18.8 КоАП РФ. Обвиняемый последовал за ними и стал предлагать инспекторам ДПС деньги за освобождение товарища. Полицейские неоднократно предупреждали его о незаконности таких действий. Однако иностранец вложил в руки одному из сотрудников 100 тысяч рублей, после чего был задержан.