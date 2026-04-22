В районе Лазо иностранец попытался подкупить полицейских за 100 тысяч

Прокурор района имени Лазо утвердил обвинительное заключение в отношении 24-летнего иностранного гражданина по факту покушения на дачу взятки. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый прибыл к изолятору временного содержания вместе с соотечественником, находившимся в России незаконно, чтобы передать посылку знакомому, ожидавшему выдворения. Патруль ДПС остановил мужчин для проверки документов. Установлено, что у попутчика обвиняемого истек срок разрешения на пребывание.
Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола по ст.18.8 КоАП РФ. Обвиняемый последовал за ними и стал предлагать инспекторам ДПС деньги за освобождение товарища. Полицейские неоднократно предупреждали его о незаконности таких действий. Однако иностранец вложил в руки одному из сотрудников 100 тысяч рублей, после чего был задержан.
Вину обвиняемый признал полностью. Ему грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до тридцатикратной суммы взятки. Уголовное дело рассмотрит суд района имени Лазо. Друг фигуранта привлечен к административной ответственности и уже выдворен за пределы Российской Федерации.
