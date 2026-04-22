В Хабаровске Афоня после тяжёлого спасения остался жить в зоосаде

Енотовидную собаку нашли зимой в истощённом состоянии.

В Хабаровском зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева появился новый обитатель — енотовидная собака по кличке Афоня — сообщает учреждение.

Его нашли зимой прошлого года в районе Петропавловского озера. Животное было сильно истощено и получило серьёзные травмы.

После обнаружения Афоню передали специалистам зоосада. Ветеринары и зоотехники занялись его лечением: обрабатывали раны, боролись с инфекцией и постепенно восстанавливали питание.

Процесс восстановления занял время, но состояние животного удалось стабилизировать. Со временем Афоня начал привыкать к людям, которые его спасали.

Выпустить его обратно в дикую природу уже невозможно — травмы оказались слишком тяжёлыми. В естественной среде он не смог бы самостоятельно охотиться и выживать.

Теперь Афоня останется постоянным обитателем зоосада.

Енотовидная собака — отдельный вид дикой фауны, который часто путают с енотами. В Хабаровском крае такие животные встречаются в природе, но требуют осторожного отношения и внимания к среде обитания.