Скульптуры из коробок смогут создать жители Амурска на Первомай

Создать скульптуры и подделки из коробок предложили жителям Амурска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дать волю фантазии можно будет в рамках конкурса поделок «Мой дом-мой город». Этот конкурс Дворец культуры готовится провести не впервые.
— Мероприятие уже стало традиционным в Первомай. Так, например, в прошлом году в конкурсе поделок из гофро-коробок приняли участие три команды, — рассказали в учреждении.
Сколько участников будет в этом году станет известно 1 мая — именно в этот день подписанные поделки соберут в Дворце культуры города. Главное условие для команд (а они могут быть семейными или от организаций, предприятий и учебных учреждений города) — скульптура не должна быть ниже 90 см. Подать заявку на участие в конкурсе нужно до 30 апреля.
Однако это не единственное мероприятие, в котором предложили принять участие жителей Амурска. В праздник Весны и Труда в городе также состоится эко-эстафета, которая предполагает командные забеги по парковой зоне ради единой цели — собрать мусор и сделать общественное пространство чище и красивее.
Напомним, помимо этого, собирают заявки также и от желающих принять участие в гастрономическом фестивале. Уже традиционно 1 мая на Придворцовой площади устроят кулинарную битву по приготовлению плова. А неподалеку пройдет конкурс национальных пирогов «Национальное достояние».
Сроки подачи заявок на мероприятия и другие подробности можно уточнить на сайте учреждения.