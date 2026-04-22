Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Самаркин возглавил контрольный департамент администрации Перми

Экс-руководитель покинул пост по собственному желанию.

Контрольный департамент администрации Перми возглавил Кирилл Самаркин, сменив Дмитрия Федулова, сообщает «Новый компаньон».

Прежний руководитель департамента Дмитрий Федулов покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял ведомство с июля прошлого года. До этого Федулов более 30 лет прослужил в органах внутренних дел и прокуратуре Пермского края.

Новым начальником контрольного департамента администрации Перми назначен Кирилл Самаркин, ранее руководивший МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми» (МКУ «ТИ»). Назначение состоялось 7 апреля.

Контрольный департамент организует взаимодействие мэрии с надзорными органами и отвечает за благоустройство города. Административно-техническая инспекция (АТИ) — подведомственное учреждение департамента, чьи сотрудники следят за соблюдением правил благоустройства, борются с незаконной расклейкой объявлений и граффити, проверяют работу подрядчиков.

После повышения Самаркина и.о. директора АТИ назначен Антон Булдаков.