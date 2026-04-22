Кирилл Самаркин возглавил контрольный департамент администрации Перми

Контрольный департамент администрации Перми возглавил Кирилл Самаркин, сменив Дмитрия Федулова, сообщает «Новый компаньон».
Прежний руководитель департамента Дмитрий Федулов покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял ведомство с июля прошлого года. До этого Федулов более 30 лет прослужил в органах внутренних дел и прокуратуре Пермского края.
Новым начальником контрольного департамента администрации Перми назначен Кирилл Самаркин, ранее руководивший МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми» (МКУ «ТИ»). Назначение состоялось 7 апреля.
Контрольный департамент организует взаимодействие мэрии с надзорными органами и отвечает за благоустройство города. Административно-техническая инспекция (АТИ) — подведомственное учреждение департамента, чьи сотрудники следят за соблюдением правил благоустройства, борются с незаконной расклейкой объявлений и граффити, проверяют работу подрядчиков.
После повышения Самаркина и.о. директора АТИ назначен Антон Булдаков.