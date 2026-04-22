Ветер до 20 метров в секунду ожидается на Дону на этой неделе

Таким прогнозом поделились донские синоптики.

В ближайшие дни жителей Ростовской области ждёт непростая погода: синоптики предупреждают о штормовом ветре, дождях и ночных заморозках. Данные приводит Гидрометцентр России.

23 апреля в Ростове ночь пройдёт без осадков, но днём начнётся дождь. Ветер усилится до 15 м/с, температура воздуха составит от +2° ночью до +13° днём. По области в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, порывы ветра — до 18 м/с. Ночью и утром возможны заморозки: столбики термометров опустятся до −3°. Днём в регионе будет прохладно: от +9° до +14°.

24 апреля дожди сохранятся. Ветер в Ростове станет ещё сильнее — до 20 м/с. Температура ночью: +6…+8°, днём: +8…+10°. Синоптики рекомендуют быть осторожнее на улице: сильный ветер может повалить деревья и сорвать рекламные конструкции.