В Бурятии задержали организаторов тура, где погибли трое красноярцев

Правоохранители задержали организаторов альпинистского похода в горах Бурятии, который закончился гибелью трёх туристов из Красноярска. Об этом сообщает республиканский СК.
Отмчается, что в настоящий момент задержанные находятся в селе Кырен. Их роль в организации тура и обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что 15 путешественников из Красноярска прибыли в посёлок Монды 18 апреля и сразу же отправились из базового лагеря на штурм вершины. 20 апреля они успешно достигли пика и начали спуск вниз, разделившись на небольшие группы, связанные страховочными верёвками.
Последняя тройка — две женщины и мужчина — оторвалась от остальных и не добралась до лагеря. Выжившие участники поднялись на поиски и обнаружили тела пропавших. У погибших женщин на лицах нашли множественные ссадины. Следователи допускают, что травмы могли быть получены из-за камнепада или падения с высоты. Окончательный ответ даст судебно-медицинская экспертиза.
Возвращение группы планировалось на 22 апреля. Однако уже в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе и оставили в придорожном кафе записку о гибели трёх товарищей, после чего вернулись на место ЧП. Хозяин заведения передал тревожное послание спасателям.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более лиц».
