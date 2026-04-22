Воронежцев предупредили о мокром снеге на трассе М4

Автодор предупредил автомобилистов о непогоде на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области 22 апреля.
— Утром в среду ожидается мокрый снег на трассе М4 от Тульской области до Ростовской, — отметили в дорожном ведомстве.
Автолюбителям в непогоду необходимо с особой тщательностью соблюдать ПДД: держать дистанцию, не делать резких маневров, не форсировать скорость.
Непогода продержится в Воронежской области до конца рабочей недели.
