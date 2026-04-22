Axios: Белый дом ждет ответа Моджтабы Хаменеи по сделке с Ираном

Американские власти и пакистанские посредники застыли в ожидании реакции верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на свежее предложение по урегулированию конфликта. От иранского руководителя также ждут четких распоряжений для своей делегации на переговорах. Вся эта информация должна поступить уже 22 апреля, о чём сообщает портал Axios.