Axios: Белый дом ждет ответа Моджтабы Хаменеи по сделке с Ираном

Американские власти и пакистанские посредники застыли в ожидании реакции верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на свежее предложение по урегулированию конфликта. От иранского руководителя также ждут четких распоряжений для своей делегации на переговорах. Вся эта информация должна поступить уже 22 апреля, о чём сообщает портал Axios.
Один из израильских собеседников портала выразил уверенность, что Хаменеи даст свой ответ именно 22 апреля. Источник пояснил, что иранские переговорщики пока не могут действовать самостоятельно. Они прямо заявили, что ожидают «зелёного света» от своего верховного лидера.
По сведениям издания, последние дни внутри иранского руководства прошли в напряженных дискуссиях о том, как правильно строить диалог с Вашингтоном. Там шли активные и интенсивные споры относительно стратегии поведения за столом переговоров. Внутри страны дебаты о контактах с США достигли своего пика.
Ранее стало известно о неожиданном решении Тегерана. Иран отказался от участия во встрече с американцами, которая была намечена на 22 апреля в Исламабаде.