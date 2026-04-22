Ученый сказал белорусам, как проверить продукты на радионуклиды онлайн

Ученый сказал, как белорусы могут проверить продукты на содержание радионуклидов онлайн.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Игорь Чешик сказал белорусам о проверке продуктов на радионуклиды онлайн. Подробности сообщает Sputnik.by.

Речь идет об информационном приложении, которое доступно по ссылке или QR-коду. Там можно получить подробную информацию про способы снижения одержания цезия и стронция в овощах, фруктах, ягодах. Так, больше всего цезия-137 накапливается в укропе, петрушке, мангольде, картофеле, брокколи. А меньше всего — в баклажане, арбузе, смородине. Стронций-90 больше всего накапливают малина, ежевика, красная смородина, редька, базилик, слива.

— Важно знать, что известкование кислых почв способствует значительному уменьшению накопления радионуклидов в продукции и повышает урожайность овощных культур, — заметил Игорь Чешик.

Он уточнил, что дозы азотных удобрений должны быть умеренными. Ведь обильное азотное питание, особенно при недостатке калия и фосфора, увеличит поступление радионуклидов в овощные культуры.

