Красноярские кардиохирурги спасли девочку со «взрослым» заболеванием сердца

«Наибольшим опытом таких операций у детей в нашей стране обладает Евгений Кривощеков, который сейчас работает в Калининграде. Это другой конец страны, а времени ждать у нас не было. К счастью, Евгений Владимирович является один из моих учителей, и, в том числе, эту операцию я у него перенял. К тому же, коллеги взрослого отделения нашего Центра имеют большой опыт хирургического лечения гипертрофической кардиомиопатии. Так что операцию мы выполнили совместно с заведующим отделением КХО № 3 Дмитрием Буянковым. После выполнения миоэктомии — иссечения тканей и освобождения левого желудочка сердца мы выполнили ревизию митрального клапана. Оказалось, что у ребенка еще и врожденный порок сердца — расщепление передней створки митрального клапана, поэтому сделали еще и пластику клапана», — отметил Павел Теплов.