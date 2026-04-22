Красноярские кардиохирурги спасли девочку со «взрослым» заболеванием сердца

Хирурги федерального кардиоцентра Красноярска успешно провели операцию ребенку с заболеванием сердца.
В пресс-службе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска рассказали, что операцию выполнили в срочном порядке, поскольку риск смерти был крайне высок и девочка могла погибнуть в любой момент. При плановом медицинском осмотре врачи поликлиники по месту жительства выявили у годовалой девочки патологию сердца. Для уточнения диагноза малышку отправили в красноярский кардиоцентр.
«После обследования детские кардиологи выставили диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия с жизнеугрожающим градиентом на выходном отделе левого желудочка до 100 мм рт. ст. из-за утолщения перегородки сердца. При этом уже развилась выраженная недостаточность митрального клапана», — уточнили в кардиоцентре.
По словам заведующего детским отделением медучреждения Павла Теплова, такое заболевание редко проявляется у детей, поэтому каждый такой случай уникален.
«Наибольшим опытом таких операций у детей в нашей стране обладает Евгений Кривощеков, который сейчас работает в Калининграде. Это другой конец страны, а времени ждать у нас не было. К счастью, Евгений Владимирович является один из моих учителей, и, в том числе, эту операцию я у него перенял. К тому же, коллеги взрослого отделения нашего Центра имеют большой опыт хирургического лечения гипертрофической кардиомиопатии. Так что операцию мы выполнили совместно с заведующим отделением КХО № 3 Дмитрием Буянковым. После выполнения миоэктомии — иссечения тканей и освобождения левого желудочка сердца мы выполнили ревизию митрального клапана. Оказалось, что у ребенка еще и врожденный порок сердца — расщепление передней створки митрального клапана, поэтому сделали еще и пластику клапана», — отметил Павел Теплов.
Операция прошла успешно. На следующий день ребенка перевели к маме в общую палату, а через неделю отпустили домой.
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это заболевание, при котором стенки сердца, особенно левого желудочка, становятся слишком толстыми. Из-за этого сердцу сложнее работать: оно не может полноценно наполняться кровью и перекачивать её по организму. Чаще всего ГКМП передаётся по наследству — ребёнок может получить «сломанный» ген от одного из родителей, при этом видов генов, вызывающих ГКМП несколько и прогноз может быть разный. Этот ген отвечает за работу белков в сердечной мышце. Внешние факторы такие как стресс, питание не вызывают ГКМП, но могут влиять на общее состояние здоровья ребёнка.
