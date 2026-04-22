Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские кардиохирурги спасли девочку со «взрослым» заболеванием сердца

Хирурги федерального кардиоцентра Красноярска успешно провели операцию ребенку с заболеванием сердца.

В пресс-службе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска рассказали, что операцию выполнили в срочном порядке, поскольку риск смерти был крайне высок и девочка могла погибнуть в любой момент. При плановом медицинском осмотре врачи поликлиники по месту жительства выявили у годовалой девочки патологию сердца. Для уточнения диагноза малышку отправили в красноярский кардиоцентр.

«После обследования детские кардиологи выставили диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия с жизнеугрожающим градиентом на выходном отделе левого желудочка до 100 мм рт. ст. из-за утолщения перегородки сердца. При этом уже развилась выраженная недостаточность митрального клапана», — уточнили в кардиоцентре.

По словам заведующего детским отделением медучреждения Павла Теплова, такое заболевание редко проявляется у детей, поэтому каждый такой случай уникален.

«Наибольшим опытом таких операций у детей в нашей стране обладает Евгений Кривощеков, который сейчас работает в Калининграде. Это другой конец страны, а времени ждать у нас не было. К счастью, Евгений Владимирович является один из моих учителей, и, в том числе, эту операцию я у него перенял. К тому же, коллеги взрослого отделения нашего Центра имеют большой опыт хирургического лечения гипертрофической кардиомиопатии. Так что операцию мы выполнили совместно с заведующим отделением КХО № 3 Дмитрием Буянковым. После выполнения миоэктомии — иссечения тканей и освобождения левого желудочка сердца мы выполнили ревизию митрального клапана. Оказалось, что у ребенка еще и врожденный порок сердца — расщепление передней створки митрального клапана, поэтому сделали еще и пластику клапана», — отметил Павел Теплов.

Операция прошла успешно. На следующий день ребенка перевели к маме в общую палату, а через неделю отпустили домой.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это заболевание, при котором стенки сердца, особенно левого желудочка, становятся слишком толстыми. Из-за этого сердцу сложнее работать: оно не может полноценно наполняться кровью и перекачивать её по организму. Чаще всего ГКМП передаётся по наследству — ребёнок может получить «сломанный» ген от одного из родителей, при этом видов генов, вызывающих ГКМП несколько и прогноз может быть разный. Этот ген отвечает за работу белков в сердечной мышце. Внешние факторы такие как стресс, питание не вызывают ГКМП, но могут влиять на общее состояние здоровья ребёнка.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

