Семьи из Хабаровского края примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

С 24 по 26 апреля во Владивостоке состоится окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем примут участие 56 семей из 10 регионов Дальневосточного федерального округа. Победители представят свой регион в июле 2026 года на финале конкурса в Москве и поборются за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«По итогам отборочного тура от Хабаровского края в дальневосточный полуфинал вышли 12 семей из Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Амурска, Бикина и села Нижнетамбовское Комсомольского района», — говорится в сообщении.
Как отметили в главном управлении социального развития Правительства края, такие семьи — это не просто гордость Хабаровского края и наших районов, это живой пример того, как любовь к делу, верность традициям и взаимная поддержка помогают достигать высот во всех сферах жизни. «Глядя на эти крепкие, трудолюбивые, талантливые семьи, наши дети и подростки видят, что значит быть настоящим патриотом нашего края, Отчизны, профессионалом и неравнодушным человеком. Мы обязаны беречь и приумножать такие ценности, создавать условия, чтобы каждое новое поколение могло строить своё будущее, опираясь на опыт и мудрость тех, кто уже сегодня своим примером доказывает: сила России — в крепкой, дружной, активной семье».
В профильном ведомстве добавили, что каждая из представленных семей демонстрирует высокие стандарты ответственности, профессионализма и общественной активности, и их участие в полуфинале подчёркивает разнообразие и потенциал дальневосточных семей, готовых представлять регион на федеральной площадке.
«Когда семья становится командой, а общие ценности — ориентиром, рождаются не просто успехи в конкурсах, а настоящая сила нашего региона. Мы гордимся нашими участниками и сделаем всё, чтобы такие семьи получали достойную поддержку и признание — ведь они задают высокую планку для всех нас. Желаем всем нашим семьям уверенности в своих силах, достойного представления региона и, конечно, победы! Пусть ваши таланты, достижения и искренняя преданность друг другу помогут вам пройти путь до финала в Москве и завоевать заслуженные награды», — подчеркнули в главном управлении социального развития Правительства края.
Отметим, что 24 апреля состоится торжественная церемония открытия. 25 апреля, в конкурсный день, семьи пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где им предстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Конкурсный день начнется с интеллектуальной викторины Знание. Игра от Российского общества «Знание». Часть заданий будет связана с культурным кодом России — ключевой темой сезона. Сама программа полуфиналов посвящена теме «Быть семьей». 26 апреля состоится встреча участников с членом Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», летчиком-космонавтом Российской Федерации, Героем Российской Федерации Андреем Борисенко и пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.
Обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву и — по итогам участия в финале — семейное путешествие. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. В них вышли более 1500 семей из 86 регионов России, в том числе и две семьи из Республики Казахстан. Победители самого народного проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» станут известны 8 июля 2026 года — в День семьи, любви и верности.