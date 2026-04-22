Юрист Павлова: за сбитого водителем голубя грозит штраф в 600 рублей

Россиянам рассказали, что грозит водителю за сбитого на дороге голубя. Юрист Юлия Павлова заявила, что водителю может грозить штраф до 600 рублей. Этой информацией правозащитник поделилась в разговоре с журналистами РИА Новости.
«Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей», — резюмировала юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России.
Павлова подчеркнула, что наезд на стаю пернатых рассматривается как причинение вреда каждому из них, что увеличивает сумму ущерба. Наезд на голубя также считается ДТП, и покидать место происшествия запрещено, иначе водителю грозит лишение прав или арест.
Ранее KP.RU сообщил, что правила дорожного движения с 1 марта 2026 года претерпели некоторые изменения. Аналитики издания подробно рассказали, за какие нарушения предусмотрен штраф.