Президент Владимир Путин назвал Нижний Новгород одной из опорных баз РФ

В ходе встречи с представителями муниципалитетов президент Владимир Путин назвал Нижний Новгород мощным субъектом и одной из опорных баз России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На встрече с главой государства столицу ПФО представлял председатель городской Думы Евгений Чинцов. Он обсудил с Владимиром Путиным поддержку бойцов специальной военной операции.
Президент поблагодарил Евгения Чинцова за труд и попросил передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности всем коллегам депутата.
«Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России. Так что передавайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности всем Вашим коллегам — депутатам городской думы», — сказал президент.
