Сотрудничество с Вьетнамом планируют расширить в Нижегородской области

Нижегородская область намерена укрепить партнерские отношения с Социалистической Республикой Вьетнам, о чем проинформировала пресс-служба правительства региона.
Развитие диалога состоялось в ходе переговоров представителей областной администрации с генеральным консулом РФ в Дананге Марией Мизоновой. Инициатива проведения встречи исходила от регионального министерства международных и межрегиональных связей, с целью усиления позиций Нижегородчины на азиатском направлении.
В переговорах от Нижегородской области приняли участие министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева Ольга Гусева, и министр молодежной политики Светлана Ануфриева, а также представители университета «НЕЙМАРК», министерств культуры, цифрового развития, спорта, туризма и здравоохранения.
Как подчеркнула министр Ольга Гусева, сотрудничество с Данангом берет начало с 1999 года, когда было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном обмене.
Как сообщила Ольга Гусева, в его формировании участвовали все профильные ведомства региона. Для активизации плодотворного сотрудничества министерством был разработан комплексный план, включающий около 40 мероприятий в сферах образования, науки, культуры, туризма, молодежной политики, IT и здравоохранения. Этот план уже передан вьетнамской стороне для дальнейшей реализации.
Министр Ольга Гусева также подчеркнула, что Вьетнам является одним из ключевых и перспективных партнеров Нижгородской области. За последние 14 лет товарооборот с этой страной вырос в 7,6 раза, демонстрируя устойчивый подъем.
Наиболее значимое партнерство традиционно развивается в промышленности и образовании. В настоящее время действуют три соглашения между вузами региона и вьетнамскими учебными заведениями. В текущем году девять вьетнамских студентов обучаются в нижегородских университетах.
Особое внимание было уделено сотрудничеству Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова и Института иностранных языков Дананга. С 2017 года вузы совместно реализуют образовательные программы, проводят подготовку студентов и научные исследования.
Также участники встречи констатировали активное развитие партнерства в области молодежной политики, а также обсудили перспективы сотрудничества в культурной сфере.
