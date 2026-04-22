Автоюрист Полозов объяснил, в чем разница между осмотром и досмотром автомобиля

В случае неправомерного досмотра автовладелец может подать жалобу.

Практически каждого водителя на дороге останавливал инспектор ДПС. Сотрудник ГАИ может попросить предоставить документы, осмотреть машину или потребовать открыть багажник. Насколько правомерным является осмотр автомобиля, в каких случаях проводится досмотр и может ли водитель отказать инспектору, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал автоюрист, член НРО Ассоциации юристов России, заместитель заведующего Адвокатской конторой Балахнинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Андрей Полозов.

По словам автоюриста, многие автовладельцы путают осмотр с досмотром. При осмотре инспектор не проникает внутрь автомобиля, а проводит лишь визуальное обследование. Наблюдение может проводиться через стекла транспортного средства.

Как правило, дорожный инспектор проверяет количество пассажиров в салоне, пристегнуты ли они ремнями безопасности, а также соблюдение правил перевозки детей.

Процедура досмотра уже гораздо сложнее. У инспектора для проведения досмотра должны быть веские основания — ориентировка или подозрение в провозе запрещенных предметов.

«В таком случае инспектор должен составить протокол досмотра с участием понятых, — пояснил Андрей Полозов. — Без лишнего подозрения и отсутствия нарушений, если водитель отказывается открывать багажник, при этом ведет себя адекватно, не нервничает, инспектор ГАИ скорее всего этим заниматься не будет».

Как отмечает автоюрист, в случае неправомерного досмотра автовладелец может подать жалобу, обратиться в суд и получить компенсацию, если докажет, что процедура была проведена с нарушением закона, или из-за действий инспектора водителю был причинен материальный или моральный ущерб (например, опоздание на самолет или важную деловую встречу).

Ранее редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась, как уладить спор после ДТП.