Житель Красноярского края получил медаль за 50 лет жизни с диабетом

В Красноярске в рамках краевой конференции «Актуальные вопросы эндокринологии» впервые в регионе вручили медаль «50 мужественных лет с сахарным диабетом» имени профессора Александра Майорова. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения края. Награду получил Петр Сергеевич Журин. Диагноз «сахарный диабет» ему поставили в 1969 году, на протяжении десятилетий он проходит лечение инсулиновой терапией и сохраняет активный образ жизни. В пресс-службе ведомства рассказали, что медаль учреждена Российской диабетической ассоциацией в 2023 году. Её вручают пациентам, которые живут с диабетом более 50 лет. Как отмечают специалисты, современные методы лечения и самоконтроль позволяют людям с таким диагнозом вести полноценную жизнь. Отметим, что с 2025 года в России действует федеральная программа по борьбе с сахарным диабетом в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».