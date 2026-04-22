Главные новости к утру 22 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 22 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 апреля 2026.

В Сызрани из-за атаки БПЛА обрушилась часть многоэтажного дома

В результате атаки беспилотников ВСУ в подъезде четырехэтажного дома в Сызрани Самарской области обрушилось два этажа, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. Всего в течение ночи средства ПВО перехватили и сбили 155 украинских дронов над 12 регионами и акваторией Черного моря.

Трамп сделал заявление о перемирии с Ираном, в Тегеране ответили

Источник: AP 2024

США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Американский президент Дональд Трамп в соцсети написал, что открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Тегераном невозможной. В Исламской Республике ответили, что не намерены признавать объявленное США в одностороннем порядке продление режима прекращения огня.

В МИД заявили, что Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтет угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Александр Грушко. Дипломат отметил, что заявления Британии и Франции о ядерных арсеналах вынашиваются на фоне масштабной милитаризации Европы.

В Словакии назвали возможную передачу Украине ядерного оружия опасным шагом

Передача Украине ядерного оружия подорвет доверие к Западу и дестабилизирует международную систему безопасности, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Он добавил, что такая предоставление ядерного оружия нарушило бы международные договоры и существенно подорвало бы доверие к Западу.

Турция запросила разъяснений после слов Урсулы фон дер Ляйен

Источник: Reuters

Турция запросила разъяснения после высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. На мероприятии в Гамбурге она заявила, что Евросоюз (ЕС) должен завершить формирование европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай. Это было воспринято как возможное приравнивание Турции к потенциальным угрозам.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше