Главные новости к утру 22 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 апреля 2026.
В Сызрани из-за атаки БПЛА обрушилась часть многоэтажного дома
В результате атаки беспилотников ВСУ в подъезде четырехэтажного дома в Сызрани Самарской области обрушилось два этажа, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. Всего в течение ночи средства ПВО перехватили и сбили 155 украинских дронов над 12 регионами и акваторией Черного моря.
Трамп сделал заявление о перемирии с Ираном, в Тегеране ответили
США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Американский президент Дональд Трамп в соцсети написал, что открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Тегераном невозможной. В Исламской Республике ответили, что не намерены признавать объявленное США в одностороннем порядке продление режима прекращения огня.
В МИД заявили, что Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере
Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтет угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД Александр Грушко. Дипломат отметил, что заявления Британии и Франции о ядерных арсеналах вынашиваются на фоне масштабной милитаризации Европы.
В Словакии назвали возможную передачу Украине ядерного оружия опасным шагом
Турция запросила разъяснений после слов Урсулы фон дер Ляйен
Турция запросила разъяснения после высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. На мероприятии в Гамбурге она заявила, что Евросоюз (ЕС) должен завершить формирование европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай. Это было воспринято как возможное приравнивание Турции к потенциальным угрозам.