UKMTO: Иран атаковал контейнеровоз вблизи Ормузского пролива

Контейнеровоз подвергся атаке у Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 22 апреля контейнеровоз в районе Ормузского пролива подвергся нападению иранского боевого корабля. Об этом со ссылкой на британскую Морскую транспортную организацию (UKMTO) сообщает CNN.

Как сообщило морское ведомство, к кораблю приблизился канонерский катер, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР), который не подал радиопредупреждения, прежде чем «открыть огонь по судну». В результате атаки был нанесен «серьезный ущерб мостику», указали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что экипаж не пострадал и находится в безопасности. Пожаров и негативного воздействия на окружающую среду не произошло.

Напомним, в ночь на 21 апреля иранский танкер успешно преодолел морскую блокаду, установленную США, и прошёл через Ормузский пролив. Операцию поддерживали корабли Военно-морских сил Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше