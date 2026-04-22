UKMTO: Иран атаковал контейнеровоз вблизи Ормузского пролива

Рано утром 22 апреля контейнеровоз в районе Ормузского пролива подвергся нападению иранского боевого корабля. Об этом со ссылкой на британскую Морскую транспортную организацию (UKMTO) сообщает CNN.
В ведомстве добавили, что экипаж не пострадал и находится в безопасности. Пожаров и негативного воздействия на окружающую среду не произошло.
Напомним, в ночь на 21 апреля иранский танкер успешно преодолел морскую блокаду, установленную США, и прошёл через Ормузский пролив. Операцию поддерживали корабли Военно-морских сил Ирана.
Узнать больше по теме
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.