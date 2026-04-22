В Воронеж сыграть в волейбол сидя приехали липецкие спортсмены

Во Дворце творчества детей и молодежи прошел товарищеский матч по волейболу сидя между командами Воронежской и Липецкой областей. Победили хозяева — 3:2.
Волейбол сидя — паралимпийский вид спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Игра в целом похожа на классический волейбол, но спортсменам нельзя вставать, поднимать тело или делать шаги.
В Воронеже команда по волейболу сидя появилась в 2024 году — в нее самоорганизовались ветераны спецоперации. Их поддержали власти, фонд «Защитники Отечества» и Воронежская областная федерация волейбола.
Команде был предоставлен зал городского Дворца творчества детей и молодежи. Федерация помогла с покупкой оборудования для игр — мобильных стоек, сетки и комплекта волейбольных мячей, — а также с тренировочной формой.
Сборная региона несколько раз выезжала на чемпионаты, а теперь в гости к ней приехали спортсмены из Липецкой области. Как выяснилось, соседи начали играть в волейбол сидя совсем недавно, так что в Воронеже они не только опробовали свои силы, но и получили советы по дальнейшему развитию.
— Конечно, таких соревнований нужно как можно больше, — рассказал «РГ-Неделе» тренер сборной Воронежской области по волейболу сидя Сергей Воронин. — Дело здесь не только в том, что нужно играть с другими людьми, проверять таким образом в себя. И не только в том, что игроки жаждут побед. Волейбол сидя — это еще и социальная миссия, через нее идет реабилитация и социализация бойцов с повреждениями ОДА. Важно, чтобы они не сидели по домам, а выходили в люди.
По словам наставника, были и случаи, когда на чемпионатах приехавшие из разных регионов спортсмены встречали однополчан, что тоже не могло не повлиять положительно.
Сергей Воронин подчеркнул, что тренировки открыты для всех желающих бойцов. Однако, отметил он, несмотря на всю помощь, проекту не помешало бы дополнительное финансирование, в том числе и на сотрудников. Сам он, например, тренирует команду на общественных началах, поэтому не может уделять ей все свое время.