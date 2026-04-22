Музыкальной школе № 12 в Красноярске присвоят имя Петра Словцова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Детской музыкальной школе № 12 в Красноярске присвоят имя оперного певца Петра Словцова.
Решение принято на внеочередной сессии Городского совета. Инициативу коллектива учреждения депутаты поддержали единогласно.
Присвоение имени приурочено к 140-летию со дня рождения артиста, которое отметят 12 июля. В следующем году школа также готовится к 40-летнему юбилею.
Петр Словцов — русский и советский оперный и камерный певец, один из основоположников красноярского оперного искусства. Он родился в Канском районе, детство и юность провел в Красноярске, где начал творческий путь.
После окончания Московской консерватории Словцов преподавал пение и работал режиссером Красноярского советского театра. Вместе с супругой он создал оперную труппу на базе своего класса. В 1920-х годах в городе были поставлены оперы «Русалка», «Травиата», «Фауст», «Дубровский», «Евгений Онегин».
Имя Словцова уже носит одна из улиц в Ветлужанке. Теперь его получит и музыкальная школа, где обучаются более 500 детей.