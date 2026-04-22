WADA начало расследование против главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.
В агентстве сообщили, что материалы переданы в независимый отдел расследований. Поводом стали публикации в СМИ, включая материал The New York Times, где утверждалось о возможной причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов во время Олимпиады 2014 года в Сочи. В WADA подчеркнули, что рассматривают эти обвинения серьезно.
Также, по данным агентства, с декабря 2025 года рассматривается еще одно обращение, поступившее от источника. Детали этого эпизода не раскрываются, а руководство WADA не обладает полной информацией о ходе проверки из-за ее независимого статуса.
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что расследование началось в конце 2025 года и она готова сотрудничать. По ее словам, она не имеет отношения к допинг-пробам Олимпиады, а часть опубликованных сведений назвала недостоверной, передает издание.
2 февраля СМИ сообщили, что перед началом Олимпийских игр итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер провалила допинг-тест. В ее пробе нашли «Летрозол», который входит в список запрещенных веществ, поскольку его могут использовать для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов.