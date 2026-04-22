CNN: США могут остаться без ракет в случае возобновления войны с Ираном

По оценкам Министерства обороны США, американские военные существенно сократили запасы ракет во время конфликта с Ираном. Это повышает риск нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие годы, пишет издание CNN.
Пентагон подписал контракты на расширение производства ракет, но замена систем займет от трех до пяти лет, говорят эксперты Центра стратегических и международных исследований. В краткосрочной перспективе США могут продолжать операции против Ирана, но критически важные боеприпасы недостаточны для противостояния с равным противником, таким как Китай, и их довоенный уровень восстановится через годы.
