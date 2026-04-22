CNN: США могут остаться без ракет в случае возобновления войны с Ираном

За последние семь недель войны в Иране США использовали практически половину своих высокоточных ракет.

Источник: Комсомольская правда

По оценкам Министерства обороны США, американские военные существенно сократили запасы ракет во время конфликта с Ираном. Это повышает риск нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие годы, пишет издание CNN.

За семь недель войны США использовали 45% высокоточных ракет, половину ракет THAAD и почти 50% ракет-перехватчиков ПВО «Пэтриот», сообщает Центр стратегических и международных исследований. Эти данные совпадают с засекреченными данными Пентагона о запасах США.

Пентагон подписал контракты на расширение производства ракет, но замена систем займет от трех до пяти лет, говорят эксперты Центра стратегических и международных исследований. В краткосрочной перспективе США могут продолжать операции против Ирана, но критически важные боеприпасы недостаточны для противостояния с равным противником, таким как Китай, и их довоенный уровень восстановится через годы.

Ранее KP.RU сообщил, что война на Ближнем Востоке странам-участникам обходится очень дорого. Причем если Иран тратит на ответные удары миллионы, то США — миллиарды. Вашингтон не успевает пополнять запасы вооружений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше