Евгений Чинцов обсудил исход СВО с Владимиром Путиным

Спикер Гордумы Нижнего Новгорода, ветеран специальной военной операции Евгений Чинцов провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на площадке форума «Малая Родина — Сила России».
В процессе диалога Чинцов выразил непоколебимую веру в исход СВО, отметив: «Победа будет за нами». Он также добавил, что, по его убеждению, ни одна из сторон конфликта не сомневается в этом.
В ответ на это президент акцентировал внимание на том, что военные действия — «всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная». При этом он подчеркнул, что Россия осознает, каким должно быть завершение конфликта, но на данном этапе преждевременно делать официальные заявления в публичном пространстве.
«Будем просто стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Уверен, они будут достигнуты», — резюмировал Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин назвал Нижний Новгород одной из опорных баз России.